المدينة المنورة 1 محرم 1441هـ الموافق 31 أغسطس 2019م واسإعداد / حسين بن عبدالعزيز حافظ - تصوير / سامي بن فالح الجهنيتستقبل 1900 مدرسة في المدينة المنورة غداً أكثر من 300.000 طالب وطالبة في مستهل العام الدراسي الجديد 1441هـ وذلك من خلال الجهود التي كثفتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة منذ وقت مبكر شملت مدارس التعليم العام ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال يقوم على تعليمهم أكثر من 29 ألف معلم ومعلمة وذلك بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي الماضي .وقد استعدت المدارس في أول يوم دراسي من العام الدراسي الجديد بتجهيز العديد من الألعاب والمسابقات التعليمية والثقافية المسلية للطلاب المستجدين لاندماجهم في الجو التعليمي وتعويدهم على أجواء الدراسة وتوزيع بعض الهدايا .وأهاب مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم بقادة العمل التربوي بالمنطقة من مساعدين ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري الإدارات بضرورة البداية الجادة من خلال تكثيف الجولات الميدانية على المدارس بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسة بشكل فعلي ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقررات الدراسية والسبورات والمقاعد الدراسية وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة لدورات المياه وأجهزة التكييف والبرادات والإضاءة وإعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة المدير والمديرة وجاهزية الجداول الدراسي للمعلمين والطلاب على حد سواء.ونوه العبدالكريم بأهمية تفعيل برامج استقبال الطلاب والطالبات المستجدين من اليوم الأول من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي مع تثبيت اللوحات الترحيبية بالطلاب وأولياء أمورهم ، مشددا على مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية على أهمية المتابعة وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المشرفين والمشرفات للاطمئنان عن توفر كافة المتطلبات لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية ومتابعة أعمال التأهيل والصيانة والترميم الجاري تنفيذها في بعض المدارس ، مبينا أن إدارة تعليم المدينة المنورة تسعى من كل هذه الاجراءات إلى انطلاق عام دراسي جديد بكامل استعداداته التي تسهم في بدأ العام الدراسي بشكل مثالي وفعال .وفي محافظة الحناكية أكد مدير مكتب التعليم بالمحافظة موسى بن عوض المخلفي أن المكتب أكمل كل استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية خاصة فيما يتعلق بتوزيع المقررات الدراسية وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع بداية الحصة الأولى ، مبينا أن جميع المدارس الابتدائية بالمحافظة يقدم برنامج تمهيدي في الأسبوع الأول بتواجد أولياء أمور الطلاب المستجدين بقصد تهيئتهم للبيئة المدرسية وتعويدهم على حبها وكسر حاجز الخوف والخجل والتردد الذي ينتاب بعض الأطفال في السنة الأولى يتضمن إقامة حفل مبسط لاستقبالهم إلى جانب تنفيذ برامج تربوية مشوقة .وأوضح المخلفي أن إدارة تعليم المحافظة عقدت اجتماعا مع المشرفين التربويين لهذا الخصوص وأخر مع قادة المدارس لحثهم على البدء بكل جدية وانضباط والتأكد من توفير كل التجهيزات والاهتمام بالبيئة الداخلية والخارجية للمدارس ومعالجة الإشكاليات بالتعاون مع إدارة التعليم لضمان بداية عام دراسي آمن وهادئ لكل الطلاب وكذلك سرعة توزيع الجداول الدراسية وإعداد قوائم الفصول للعام الدراسي الجديد لاستقرار العملية التعليمية .وفي الجانب الأمني استعدت شرطة منطقة المدينة المنورة لبداية العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ وعودة الطلاب والطالبات لفصول الدراسة بعد الإجازة الصيفية من خلال توفير أقصى درجات الأمن لهم أثناء انتقالهم إلى صفوف الدراسة لعامهم الدراسي الجديد والحفاظ على سلامة مرورهم عبر الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لمدارسهم ومعاهدهم ، فيما أعدت إدارة مرور المنطقة خطة تشغيلية لبدء العام الدراسي الجديد بتواجد الدوريات في الشوارع لفك الاختناقات وتسيير الحركة المرورية أمام المدارس والجامعات والكليات ومتابعة الوقوف على جانب الطريق والتنسيق مع حجم الحركة المرورية خلال توجه طلاب المدارس في الفترة الصباحية وكذلك عند الانصراف ، كما شملت الخطة توزيع القوة العاملة من الضباط والأفراد الإداريين للمساندة بالميدان وكذلك جميع العاملين بالميدان من الدوريات والدراجات النارية على جميع المواقع والتركيز على المناطق ذات الكثافة ومتابعتها وضمان انسيابيها لإيصال الطلاب والطالبات الى مدارسهم بأمن وأمان .يذكر أن الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس داخل وخارج منطقة المدينة المنورة ( البنين - البنات ) يبدأ عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة والحصة الأولى عند الساعة السابعة وثلاثون دقيقة ، أما بالنسبة للمدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين تكون بداية الدوام الصباحي عند الساعة السابعة تماماً والمدرسة الأخرى المسائية بداية الدوام لها عند الساعة الوحدة ظهراً وحتى الساعة السادسة وعشر دقائق مساء ، فيما يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي للمدارس اعتبارا من يوم الثلاثاء 8 ربيع الأول 1441هـ الموافق 5 نوفمبر 2019م بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين - البنات ) عند الساعة السابعة وثلاثون دقيقة والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة .// انتهى //10:23ت م0022