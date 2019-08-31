بيروت 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسركزت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على حال القلق السائد على ساحة الاقتصاد في لبنان، عقب قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج مصرف "جمّال ترست" اللبناني، و3 شركات تأمين تابعة له، على لائحة العقوبات الأمريكية لصلته بـ"حزب الله" الإرهابي وإيران.وواكبت تظاهر مئات المدنيين السوريين أمس، أمام معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية، لمطالبة المجتمع الدولي بوقف المجازر بحقِ المدنيين والتأكيد على مطالب الشعب السوري والتنديد بالتصعيد العسكري في ريف إدلب الجنوبي.كما رصدت الصحف حصيلة الجرحى الفلسطينيين الذين سقطوا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس شرق قطاع غزة.وتناقلت تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تغرق ليبيا في حرب أهلية إذا لم يتم اتخاذ خطوات على المدى القصير لوضع حد للقتال الحالي في البلاد.وتابعت صحف لبنان التحضيرات الجارية للاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك و"قوى إعلان الحرية والتغيير" لإجراء مشاورات نهائية بشأن القوائم المرشحة لتولي مناصب وزارية في الحكومة الانتقالية الجديدة.// انتهى //10:55ت م0023