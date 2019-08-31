تونس 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر رفضه بشدة التشكيك في مصداقية الانتخابات الرئاسية، من خلال التشكيك في حياد أجهزة الدولة، وأجهزة القضاء، وتشديده التزام الدّولة بحياد الإدارة وتوفير الظّروف الملائمة لِتَتِمَّ الحملةِ الإنتخابيةِ في مناخٍ مستقرِّ وهادئٍ.وكتبت في الشأن المغاربي، عن تواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الليبي من جهة، وقوات حكومة الوفاق من جهة أخرى في العاصمة طرابلس ومدينتي ترهونة وغريان، وذلك في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة أن هذا التصعيد يدفع نحو حرب أهلية شاملة.كما تحدثت عن خروج الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الجزائر ومدن أخرى في تظاهرات الجمعة الثامنة والعشرين من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي في البلاد.وتناولت صحف السبت عربيًا ، إعلان الجيش الروسي أمس وقف قوات النظام السوري إطلاق النار من جانب واحد فى مدينة ادلب السورية. وتطرقت إلى إشادة الخارجية اللبنانية بإدانة الأمم المتحدة للمرة الأولى الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان الجوية والبرية.وكتبت عن تشديد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل واجب لحكومته، والفشل في ذلك سينسف ثقة المواطنين بالقوى السياسية في المملكة المتحدة، كما لفتت الى تأكيد الاتحاد الأوروبي مساهمته بحوالي 24 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين بالضفة الغربية.// انتهى //11:51ت م0029