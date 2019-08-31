إسلام آباد 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسقال رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إن تدهور الوضع في إقليم جامو وكشمير يُهدد الأمن والسلام الإقليميين.وأوضح خلال زيارة قام بها إلى مقر قيادة الجيش في مدينة كوجرانواله الشرقية إن التضامن الذي أبداه الشعب الباكستاني مع الشعب الكشميري من خلال تنظيم وقفات شعبية في جميع أنحاء باكستان بعث رسالة قوية إلى العالم إزاء وقوف باكستان مع الكشميريين وإزاء تدهور الوضع الإنساني.كما أشاد الجنرال باجوه بجاهزية القوات المسلحة الباكستانية وتأهبها لردع أي تدخلات خارجية سافرة.// انتهى //11:54ت م0030