طرابلس 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسالتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة على هامش قمة اليتكاد في طوكيو، أمين عام اتحاد المغرب العربي الطيب البكوش.وبحث الجانبان - وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق - كيفية تفعيل الاتحاد بشكل أفضل والعمل على انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الدول الاعضاء خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها عدد من دول الاتحاد.// انتهى //11:58ت م0031