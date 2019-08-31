بيروت 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ،ثلاث سيارات إسعاف مجهّزة بالمعدات الطبية إلى جمعية سبل السلام الاجتماعية التي ستقوم بتقديم مهمات إسعافيه في مدينة المنية الشمالية وضواحيها، وذلك ضمن مشروع "دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين السوريين" في لبنان.جرى التسليم في مقر سفارة المملكة ببيروت بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، والنائب اللبناني عثمان علم الدين، ورئيس جمعية سبل السلام الاجتماعية الشيخ رسلان محمد ملص، وفريق المركز وعدد من أعضاء الجمعية والمسعفين والإعلاميين.وتوجّه النائب عثمان علم الدين بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه العطاءات الإنسانية التي يقدمونها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مثمنًا التعاطي السعودي المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والجمعيات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لكل محتاج.وأوضح رئيس جمعية سبل السلام الاجتماعية الشيخ رسلان ملص أن السيارات المقدمة ستساهم في نقل المرضى وجرحى حوادث السير في منطقة الشمال، وهي ستخفف من معاناة المواطنين اللبنانين والنازحين السوريين والفلسطينيين.ونوه الشيخ ملص بمرتكزات عمل مركز الملك سلمان للإغاثة القائمة على الحيادية وإتقان العمل وتلبية الواجب وسرعة التلبية.// انتهى //11:59ت م0035