الباحة 01 محرم 1441هـ الموافق 31 أغسطس 2019م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الباحة, والحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة, بني حسن, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //12:00ت م0036