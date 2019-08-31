بغداد 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأعلنت وزارة الكهرباء العراقية إكمال الإجراءات النهائية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يُعزز إمدادات الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب العراق, ويرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية بطاقات جديدة.وأوضح بيان للوزارة أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية الجلسة النقاشية المطولة بين وزير الكهرباء العراقي ووفد الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الخليجي الأربعاء الماضي، واستكمالًا لسلسلة جولات مفاوضات أجراها وفد حكومي عراقي مع أعضاء الإدارة التنفيذية للهيئة استمرت يومين.وبين أن الاجتماعات وضعت اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الذي سيسهم في تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة 500 ميجاوات كمرحلة أولى.// انتهى //12:08ت م0038