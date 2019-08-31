عدن 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية واهتمامها المستمر بما من شأنه استكمال معركة التحرير وطرد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وأكد الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد محور كتاف بمحافظة صعدة اللواء رداد الهاشمي على قدرة اليمنيين وعزيمتهم في دحر وهزيمة الإرهابيين الحوثيين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وثمن نائب الرئيس اليمني، تضحيات الجيش الوطني لبلاده وثباته في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية.وأطلع قائد محور كتاف نائب الرئيس على المستجدات الميدانية وأحوال الجبهات والمقاتلين فيها.// انتهى //12:19ت م0040