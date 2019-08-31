عمّان 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسافتتح معالي وزير الثقافة والشباب الأردني الدكتور محمد أبو رمان أمس ملتقى البلقاء العربي الخامس للفنون التشكيلية الذي شهد تكريم الفنان التشكيلي السعودي الراحل نصير السمارة.وشارك في الملتقى من المملكة العربية السعودية، الفنانة التشكيلة الدكتورة حصة المحمد، والفنانة التشكيلية أحلام المشهدي اللتان قدمتا بعض اللوحات الجميلة التي تعبر عن عمق العلاقة والشراكة السعودية الأردنية.وكرم الوزير الأردني خلال الملتقى ، ممثل السفارة السكرتير الثاني ماجد الخيبري، لحضورهم ودعمهم مثل تلك الأعمال الفنية الرائعة.// انتهى //12:19ت م0041