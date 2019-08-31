حجة 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 847 سلة غذائية، تزن 62 طنًا و678 كيلو غرام في مناطق الشقفه، العوامة، الظهر، السادة المغتربين، الغرزه، الذراع القضب، الضابره، مجبر، بني حسين، الملاصية، الحجافية، الشرافية التابعة لمديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 4,000 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //12:49ت م0043