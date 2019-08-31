الجزائر 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم كلمة رئيس الوزراء الجزائري التي ألقاها أمس في مؤتمر قمة الـ "تيكاد 7" بمدينة يوكوهاما اليابانية، جدد فيها دعم الجزائر لجهود إعادة الأمن والاستقرار في كل من ليبيا ومالي.وتحدثت عن نزول الآلاف من الجزائريين في العاصمة الجزائر ومدن أخرى إلى الشوارع والساحات العامة للجمعة ال28 من الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالتحول الديمقراطي في البلاد.واهتمت بتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تغرق ليبيا في حرب أهلية إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد للقتال الحالي في البلاد بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في طرابلس.وتابعت موجة الرفض الحزبي والشعبي في بريطانيا بعد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لتفادي معارضته الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق نهاية أكتوبر القادم.// انتهى //12:56ت م0044