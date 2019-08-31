الطائف 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسيتأهب غداً أكثر من (250) ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، للعودة إلى مقاعد الدراسة في أكثر من 1800 مدرسة ورياض أطفال و طفولة مبكرة استعدادا لانطلاقة العام الدراسي الجديد .ويشارك 19 مدير إدارة حكومية في تدشين العام الدراسي الجديد من خلال زيارتهم للعديد من المدارس تحفيزا للطلاب وتعزيزا للمعلمين ، وذلك وفق خطة أعدتها إدارة التوجية والإرشاد.ورحب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بعودة الطلاب والطالبات، متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالعطاء والتميز ، وبالجد والاجتهاد و المثابرة، مشيرا إلى جاهزية جميع المدارس ورياض الأطفال بالمحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلبة.وأكد ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة، حاثاً الطلبة على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مشيرا إلى مشاركة جميع مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم وأكثر من 800 مشرف تربوي ومشرفة تربوية وفق خطة لدعم وتمكين ومساندة قادة وقائدات المدارس ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل العقبات إن وجدت، و تلمس احتياجات المدارس ورفع تقارير إشرافية بذلك للإدارات المعنية .// انتهى //12:58ت م0045