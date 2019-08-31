مسقط 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واستستضيف مسقط الاثنين المقبل أعمال النسخة العاشرة من مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي، بمشاركة خبراء من 52 دولة بالإضافة إلى أكثر من 40 شركة عارضة.ويتضمن المؤتمر عقد 18 جلسة نقاشية، إضافة إلى مؤتمر استراتيجي على مدار يومين يضم سبع جلسات نقاشية، تطرح فيها 20 ورقة تقنية، فضلًا عن حلقتين نقاشيتين، ومعرض.وسيناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، الاتجاهات الحالية في قطاع النفط الثقيل، وتصور مستقبل قطاع النفط الثقيل وتعزيز التعاون العالمي وإعادة تعريف الاستراتيجيات والسياسات على المستوى الحكومي وزيادة أم تخفيض الإنتاج والاستفادة من التقنيات الجديدة وإعادة ترتيب الاستراتيجيات لتعافي القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.// انتهى //13:07ت م0046