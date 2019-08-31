طرابلس 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسالتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد".وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ودور الاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية وتم الاتفاق على تنسيق عقد اجتماعات قادمة لمناقشة إيجاد حل للأزمة ووقف اشتباكات طرابلسوالعودة إلى المسار السياسي.// انتهى //13:14ت م0047