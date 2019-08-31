حفر الباطن 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسينتظم 104951 طالباً وطالبة في 567 مدرسة بمحافظة حفر الباطن غداً، في مراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، بعد استعدادات مكثفة استمرت منذ نهاية العام الدراسي الماضي .وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم حفر الباطن إبراهيم السليمان، أن الإدارة أتمت كافة استعداداتها ووفرت كل ما يمكن لانطلاق بيئة دراسية مميزة يحصد ثمارها الطلاب والطالبات، بدأت منذ نهاية العام الدراسي الماضي عبر لجنة الاستعداد للعام الدراسي وتواصلت مهامها طوال إجازة نهاية العام بمتابعة كل ما يخص المدارس من صيانة وتجهيز وتسليم مقررات وإصدار لحركة النقل وتكليف القيادات المدرسية والتشكيلات المدرسية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع قادة وقائدات الميدان التربوي مع بداية دوام الهيئة التعليمية لبحث السبل والبيئة المناسبة لانطلاق عام دراسي مميز .وأضاف السليمان أن تعليم حفر الباطن ورغبة في تهيئة كافة الإمكانات لقادة الميدان التربوي فقد تم ضخ ميزانيات المدارس قبل نهاية العام الدراسي الماضي وتم الانتهاء من تسليم كافة المقررات المدرسية لجميع المدارس قبل بداية الدراسة بأسبوع, مشيراً إلى أن الإدارة استقبلت 3517 طالباً مستجداً و 4292 طالبة مستجدة، إضافة إلى انضمام 621 معلماً و 586 معلمة، داعياً أولياء الأمور لتحفيز وحث أبنائهم للحضور والالتزام منذ اليوم الدراسي الأول .// انتهى //13:15ت م0048