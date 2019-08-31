واشنطن 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واساتخذت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" ، وفرضت عقوبات على كومار أخيليش الذي تولى دور القبطان منذ إطلاق سراح السفينة في منتصف أغسطس من جبل طارق في البحر المتوسط.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في بيان صحفي، "باستخدام إجراء اليوم، سيتم حرمان كل الأفراد والكيانات الخاضعه للعقوبات من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وإدراجها على قائمة الأرهاب، بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع تجميد على أي أصول أمريكية خارج الولايات المتحدة ويجب على أي شخص يفكر في دعم الحرس الثوري الإيراني مراعاة هذا التحذير".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي ان الولايات المتحدة ستواصل في زيادة ضغطها على النظام الإيراني الذي يواصل إثارة النزاعات الإقليمية والعمل على توسيع أنشطته النووية ورعاية الإرهاب على نطاق غير مسبوق، إلى أن يغير سلوكه العدواني.// انتهى //13:16ت م0049