نجران 01 محرم 1441هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة نجران، أمس، أُمسية قرائية لكتاب "دين الفطرة"، وذلك بمقر النادي بمدينة نجران.وتأتي الأمسية ضمن أنشطة ملتقى السلام الفلسفي الثقافي التي يقيمها النادي.و دعا النادي جميع الراغبين والمهتمين للاشتراك في النسخة الأولى للمسابقة الشهرية "نجران تقرأ"، التي يقيمها المُلتقى من خلال قراءة كتاب يتم تحديده كل شهر، وكتابة مراجعة عنه لا تقل عن ألف كلمة وتقديمها قبل نهاية كل شهر هجري، وذلك ابتداءً من الشهر الجاري.// انتهى //13:43ت م0055