وادي الدواسر 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر كافة الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد غداً، بعد أن أتمّت جميع الترتيبات والتجهيزات التعليمية والفنية اللازمة لاستقبال أكثر من 32 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة ومركزا وبرنامجا للبنين والبنات في جميع المراحل منها 9 مدارس للطفولة المبكرة، وتطبيق برنامج التحول الرقمي "بوابة المستقبل " في 27 مدرسة, كما ستطبق مبادرة ماهر في 10 مدارس ثانوية للبنين والبنات .وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العُمري، أنه تم وضع الخطط اللازمة التي تضمن بداية جادة ومنضبطة في الساعات الأولى من اليوم الدراسي، وتحقق أعلى درجات الجاهزيةوالاستعداد، حيث تم إنهاء أعمال الصيانة للمدارس ، وتأمين المستلزمات التعليمية ، وتوزيع المقررات الدراسية ، ومعادلة الوثائق الصادرة من خارج المملكة ، وتحديد مستوى المواطنين الذي لم يسبق لهم التعليم وإلحاقهم بالصفوف الدراسية المناسبة لسنهم وتحصيلهم ، وإعداد الخطة الشاملة لبرنامج التهيئة العامة والأسبوع التمهيدي ، داعيا الله بأن يوفق كافة المدارس بمعلميها ومعلماتها في تحقيق النجاح المنشود ، متمنيا لجميع أبنائه وبناته الطلاب والطالبات عاما دراسيا موفقا حافلا بالجد والاجتهاد والتفوق .// انتهى //13:49ت م0056