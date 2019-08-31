الدمام 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واستستضيف غرفة الشرقية، الخميس المقبل، لقاءً تعريفياً عن "عقد إيجار التجاري الموحد"، الذي أعدته وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة العدل كصيغة موحدة لحفظ حقوق جميع أطراف عملية التأجير (المؤجر، والمستأجر، والوسيط العقاري"، وكوسيلة ناجعة لتعزيز الثقة بالعقد وبالتالي تحفيز النشاط الاستثماري العقاري، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.ويتحدث خلال اللقاء عدد من المعنيين في برنامج إيجار، حيث يتم عرض كافة الجوانب والبنود التي يحتويها العقد الموحد، وبعض الجوانب التي ينطوي عليها ، كوثيقة ملزمة لكافة الأطراف، كونه يحدد العديد من الجوانب ذات العلاقة بالتأجير لحل العديد من الإشكالات التي قد تنشأ بين أطراف التأجير، كالسداد والصيانة والضمان .ويتألف العقد الموحد من 16 مادة تستعرض كافة الشروط التي بموجبها يتم إبرام عقد التأجير، وتعرض بشكل تفصيلي بيانات "المؤجر، والمستأجر، والوسيط، وصكوك التملك، والمنشأة محل الإيجار"، كما يحدد نوع الاستخدام، وتحديد القيمة المتفق عليها والسداد.// انتهى//15:39ت م0059