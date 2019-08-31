الباحة 01 محرم 1441هـ الموافق 31 أغسطس 2019م واستشهد مختلف الأسواق التجارية والمكتبات في منطقة الباحة ومحافظاتها، هذه الأيام انتعاشاً في حركة البيع والشراء , تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.وبدأت الأسواق والمكتبات التي تشهد إقبالاً كبيراً في عرض بضائعها أمام أولياء الأمور والطلاب والطالبات الذي يحرصون على شراء المستلزمات الدراسية التي طرحت بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة التي تناسب متطلبات كل فئة عمرية, من حقائب وكتب ودفاتر وأقلام وغيرها من مستلزمات تتوفر بأشكال مختلفة، فضلاً عن الملبوسات المخصصة للمدرسة.ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية تنوّع المعروض في مدينة الباحة، وما شهدته الأسواق والمكتبات من إقبال كبير من المتسوقين، ويلمس في ذلك حماسهم وتشوقهم للمدرسة بعد انقضاء الإجازة الصيفية.من جهته أوضح أحد ملاك المكتبات أن السوق يشهد حراكاً يستمر عادة حتى الأسبوع الأول من الدراسة غالباً، لافتاً النظر إلى أنه يبدأ الاستعدادات لتوفير مستلزمات المدارس مبكراً منذ بداية الإجازة من خلال توفير جميع متطلبات ورغبات الطلبة.// انتهى //16:01ت م0060