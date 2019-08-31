ظهران الجنوب 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأنهت مدارس إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة جاهزيتها لاستقبال أكثر من 14 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالإضافة لمدارس الطفولة المبكرة يوم غدٍ الأحد، عائدين إلى مقاعد الدراسة بعد قضاء الإجازة الصيفية إضافة ً إلى استقبال الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي الحالي.وأوضح مدير التعليم المكلف بمحافظة سراة عبيدة تركي الفالح أن المدارس تم تهيئتها وتجهيزها لاستقبال الطلاب والطالبات وتوفير البيئة الدراسية المناسبة لبداية عام دراسي جديد حافل بالعطاء والجدية والتميز من أول يوم دراسي ومن أول حصة دراسية.وأضاف أن الاستعدادات كانت قد بدأت منذ وقت مبكر وذلك من خلال أعمال اللجان التي شُكلت للاستعداد لبداية العام الدراسي ولقاءات وورش العمل التي عُقدت خلال الفترة الماضية حيث تتم تهيأة جميع الإمكانات المتاحة لكي ينطلق العام الدراسي الجديد انطلاقةً جادة حافلةً بالعطاء.ورحب الفالح بالطلاب والطالبات، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والتميز، وبالجد والاجتهاد والمثابرة، مشيراً إلى جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب والطالبات، حاثاً جميع الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور والانضباط المدرسي .وأشار الفالح إلى أنه تم اعتماد خطة للجولات الاشرافية سيقوم بتنفيذها عدد كبير من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة سير العمل في المدارس ( بنين وبنات ) ومتابعة انتظام الدراسة منذ بداية حصة الاصطفاف الصباحي وحتى نهاية اليوم الدراسي مع تذليل كافة الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لقادة وقائدات المدارس، ورفع التقارير الاشرافية حيال ذلك.وقال الفالح بأن هناك خطة دراسية ًخاصة بمدارس التوأمة بالحد الجنوبي يتم العمل من خلالها بعد اعتمادها من معالي الوزير تناسب الأوضاع الأمنية الراهنة في مدارس الشريط الحدودي.وأوضح أن فريق العمل المكلف بمتابعة وتوزيع الكتب الدراسية قد انهى توزيع الكتب منذ وقت مبكر وأوصلها لكافة المدارس، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعداداً لتوزيعها على الطلاب والطالبات.كما أن قسم خدمات الطلاب أبلغ شركات النقل والمتعهدين بضرورة التواجد مبكراً والاستعداد الجيد لنقل الطلاب والطالبات مع بداية العودة لمدارسهم وانطلاقة العام الدراسي الجديد.جدير بالذكر أن الإدارات المعنية بتعليم محافظة سراة عبيدة عملت ومنذ وقت مبكر على استكمال كل متطلبات انطلاقة مدارس الطفولة المبكرة من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الأطفال مع بداية العام الدراسي.// انتهى //16:08ت م0061