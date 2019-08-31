عام / مهرجان سكرية المذنب الحمراء يستقطب الأسر المنتجة
السبت 1441/1/1 هـ الموافق 2019/08/31 م واس
المذنب 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس
أتاحت اللجنة المنظمة لمهرجان سكرية المذنب الحمراء للأسر والعوائل الحضور والمشاركة في فعاليات المهرجان ، حيث شهدت ساحة بيع التمور ومواقع الفعاليات منافسات متنوعة من الأسر لتقديم العديد من الأكلات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية ، ومنتجات التمور وصناعاتها التحويلية .
ويشهد المهرجان حركة اقتصادية متميزه ومبيعات عالية، واعتدال في الأسعار ، بمشاركة مجموعة من الدوائر الحكومية والأهلية والخيرية .
// انتهى //
16:09ت م
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