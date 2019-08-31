المذنب 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأتاحت اللجنة المنظمة لمهرجان سكرية المذنب الحمراء للأسر والعوائل الحضور والمشاركة في فعاليات المهرجان ، حيث شهدت ساحة بيع التمور ومواقع الفعاليات منافسات متنوعة من الأسر لتقديم العديد من الأكلات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية ، ومنتجات التمور وصناعاتها التحويلية .ويشهد المهرجان حركة اقتصادية متميزه ومبيعات عالية، واعتدال في الأسعار ، بمشاركة مجموعة من الدوائر الحكومية والأهلية والخيرية .// انتهى //16:09ت م0062