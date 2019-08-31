اقتصادي / تخفيض أسعار المحروقات النفطية في الأردن
السبت 1441/1/1 هـ الموافق 2019/08/31 م واس
عمّان 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس
قررت الحكومة الأردنية اليوم ، تخفيض أسعار المحروقات النفطية بنسب متفاوتة، ابتداًء من يوم غد الأحد.
وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية في بيان صحفي : إنه تم تخفيض أسعار البنزين (90) من 77.5 قرشًا للتر إلى 75.5 قرشًا ، وتخفيض بنزين (95) من
دينار أردني للتر إلى 98.5 قرشًا للتر، وتخفيض سعر مادتي الديزل والكاز من 60.5 قرشًا، ليصبح 59 قرشًا خلال الشهر المقبل.
//انتهى //
16:09ت م
0063