عمّان 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسقررت الحكومة الأردنية اليوم ، تخفيض أسعار المحروقات النفطية بنسب متفاوتة، ابتداًء من يوم غد الأحد.وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية في بيان صحفي : إنه تم تخفيض أسعار البنزين (90) من 77.5 قرشًا للتر إلى 75.5 قرشًا ، وتخفيض بنزين (95) مندينار أردني للتر إلى 98.5 قرشًا للتر، وتخفيض سعر مادتي الديزل والكاز من 60.5 قرشًا، ليصبح 59 قرشًا خلال الشهر المقبل.//انتهى //16:09ت م0063