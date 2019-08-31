بيروت 1 محرّم 1441هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.96 % ، ليغلق عند مستوى 796.76 نقاط.وسجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعاً ليبلغ 40 ألفاً و72 سهماً بقيمة 360 ألفاً و934 دولاراً، مقابل 67 ألفاً و197 سهماً بقيمة 430 ألفاً و61 دولاراً الأسبوع السابق.وانخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.73 مليارات دولار، مقابل 7.84 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //16:21ت م0064