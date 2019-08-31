القطيف 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واستنظم غرفة الشرقية ممثلة بفرعها في القطيف، يوم الأربعاء القادم، جلسات الإستشارات "المتخصصة" الموجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن عدداً من النصائح والإرشادات ومقترحات الحلول المناسبة للعوائق التي تواجه أصحاب المنشآت في مجالات التسويق والإدارة والتمويل.ويستهدف البرنامج الراغبين في بدء مشاريعهم، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والمهتمين، حيث يقدم طاقم الغرفة المُشارك النصح والإرشاد والمشورة لتطوير أعمالهم ومشاريعهم .الجدير بالذكر أن هذا البرنامج عملت على تنفذه غرفة الشرقية ممثلةً بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجاناً على مدار العام عبر فروعها الثلاثة في الجبيل والخفجي والقطيف .// انتهى //16:27ت م0066