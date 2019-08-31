الباحة 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، كلمة إلى أبنائه الطلاب والطالبات وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد، داعياً للجميع بالتوفيق والنجاح دوماً.وقال سموه" أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات من أجلكم وضعت الإمكانات وعليكم تعقد الآمال والطموحات، وبكم سيكون وطننا أقوى وأفضل، فكونوا عنوانا للجد والاجتهاد متوشحين الهمم العالية والإرادة الصادقة, فبكم تستشرف بلادنا مستقبلاً أبهى وأعظم لأجيالها القادمة بعد أن رُسمت لأجلها رؤية خلّاقة سعياً لإطلاق الطاقات الواعدة من أبناء وبنات الوطن لتؤكد أن التعليم هو السبيل الأمثل لتحقق هذه الرؤية وأهدافها.وأضاف سموه" عاهدوا وطنكم وأنفسكم أن يكون العام الدراسي الجديد انطلاقة جادة نحو الإبداع والتميز متسلحين بالقيم والمبادئ القويمة، يقودكم في رحلتكم السامية الشغف غير المحدود للعلم والمعرفة".من جانبه أعرب مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على هذه اللفتة الكريمة وعلى دعمه الغير مستغرب من سموه الكريم ورعايته الكريمة لأبنائه الطلاب والطالبات ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، مؤكداً ما يمثله الطلاب والطالبات في حياة أممهم ورقي أوطانهم باعتبارهم نموذجاً للأمل المشرق لمسيرة التنمية الوطنية بسواعدهم البناءة وعقولهم النيرة التي عليها عماد رقي الوطن وتقدمه, مهنئاً بعودتهم إلى مدارسهم مطلع العام الدراسي.// انتهى //17:06ت م0068