الرياض 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأسهم مهرجان الطائف للتسوق 2019م الذي نظمته غرفة الطائف الشهر المنصرم بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني, واختتمت فعالياته أمس في رفع عدد زوار المولات التجارية الرسمية بالطائف خلال شهر أغسطس فقط إلى مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف ومائتان زائر وزائره, (بما يعادل 46 ألف زائر وزائره يومياً تقريباً للمولات), وذلك حسب احصائيات رسمية أعلنتها المولات التجارية المشاركة في المهرجان.وأوضح مساعد أمين عام غرفة الطائف للتطوير، مدير فريق عمل مهرجان الطائف للتسوق متعب فلاح العتيبي أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، والجوائز المقدمة يومياً ساهمت في ارتفاع نسبة الأقبال على المجمعات التجارية، ورفع الحركة الاقتصادية بالطائف بشكل عام، مشيراً أن قيمة الجوائز المقدمة في مهرجان الطائف للتسوق 2019م تجاوزت 2 مليون ريال مع نهاية المهرجان.وقال العتيبي " أن فعاليات مهرجان التسوق والتي استمرت طوال شهر أغسطس (تزامناً مع موسم الطائف) شهدت توزيع أكثر من 22 ألف هدية بشكل يومي في جميع المولات, منها سيارات, وجوالات, ومسارح منزلية, وهدايات تولاة ورد طائفي, وغيرها الكثير من الجوائز, وفاز خلال المهرجان 320 فائز وفائزة, مشيراً أن عدد المحلات التي شاركت في المهرجان بعمل تخفيضات أو خصومات أو قسائم شرائية تجاوزت 130 محل تجاري, وذلك ايماناً منها بأهمية مثل هذه المهرجانات, وبدور الغرفة الاقتصادي في الحركة الشرائية.وأضاف قائلاً "تم خلال المهرجان تكريم أكثر من (150) موظف وموظفة في المولات المشاركة في مهرجان الطائف للتسوق بجوائز وهدايا عينية بقيمة 375 ألف ريال, وذلك كإحدى مبادرات غرفة الطائف, وسعيها للتوطين, وتشجيع الشباب والفتيات على العمل التجاري في القطاع الخاص.وأشار إلى أن نجاح مهرجان الطائف للتسوق هذا العام جاء بمتابعة وتوجيه مستمر من رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي ونائبي رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الادارة، والأمانة العامة للغرفة، وبعمل متواصل، ويومي من فريق عمل المهرجان، مقدماً شكره لشركاء المهرجان والمولات المشاركة والرعاة، وكل من ساهم في انجاح مهرجان التسوق بالطائف لهذا العام.// انتهى //17:07ت م0070