سكاكا 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسحددت إدارة تعليم الجوف، موعد الاصطفاف الصباحي وبدء الحصة الدراسية الأولى في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بالمنطقة للعام الدراسي الجديد 1441 هـ.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الجوف عبدالعزيز بن سعود النبط أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7.15 صباحاً، في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7.30 صباحاً.مضيفاً أنه تم الاستعداد لاستقبال هذا العام بتجهيز المدارس وصيانتها وتوفير المقررات الدراسية، كما أن المدارس استعدت لاستقبال الطلاب المستجدين من خلال تنفيذ أسبوع تمهيدي متكامل.وستقوم الإدارات المعنية بمتابعة انتظام الدوام في جميع مدارس البنين والبنات، لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.// انتهى //17:08ت م0071