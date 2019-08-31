الطائف 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسكشفت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا زيني، أن 544 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في الأعمال التطوعية الصيفية التي نفذتها الفرق التطوعية العاملة تحت مظلة الجامعة، بلغت نسبة الإناث منهم 40 في المئة، مقابل 60 في المئة من الذكور.وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف أن عدد الأعمال التطوعية الصيفية بلغ 18 عملاً تطوعياً، نفذت خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر شعبان إلى نهاية شهر ذي الحجة لعام 1440، فيما بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية خلال هذه الفترة 3378 ساعة تطوعية.وذكرت الدكتورة رنا زيني أن مجالات المبادرات والأعمال التطوعية المنفذة خلال الإجازة الصيفية تنوعت بين التخصصات الصحية والمجتمعية والبيئة والقانونية.وأشارت إلى أن جامعة الطائف قدمت في العام المنصرم 77 عملاً تطوعياً لـ 8406 مستفيدين، فيما بلغ عدد الساعات التطوعية 5250 ساعة، شارك في تقديمها أكثر من 1200 متطوعاً من الشبان والفتيات، مؤكدة طموح الجامعة للأفضل في مجال العمل التطوعي.وأعلنت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف، عن هذه النتائج خلال الاحتفال بتكريم قادة وقائدات الفرق التطوعية العاملة تحت مظلة جامعة الطائف ونوابهم، وذلك في ملتقى قادة الفرق التطوعية الذي نظمته العمادة، بمناسبة الانتهاء من إنجاز المبادرات والأعمال التطوعية الصيفية بالجامعة.ووجهت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، ورئيس وحدة العمل التطوعي الدكتور خالد الزهراني، أثناء الاحتفال، الشكر والثناء للمتطوعين والمتطوعات على جهودهم وإخلاصهم والتزامهم في تنفيذ جميع المبادرات والأعمال التطوعية، مستعرضة قصص النجاح والتميز التي تحققت.وأكدت الدكتورة زيني إتاحة فرصة المشاركة للعمل مع برنامج التطوع عبر بوابة العمل التطوعي خلال الفصل الدراسي المقبل خارج أسوار الجامعة، تفعيلاً لمبادرة "جامعة بلا أسوار"، التي اعتمدتها الجامعة لتفعيل دورها في إثراء المجتمع فكرياً وعلمياً ومعرفياً، وتحويل المعرفة إلى محرك للتنمية، وتفعيل الدور القيادي والريادي لجامعة الطائف في تنمية المجتمع المحلي.وفي ختام الملتقى وزعت جوائز رمزية على جميع القادة المشاركين، تشجيعاً لهم على عطائهم، ولدعم دورهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في مجتمعاتهم.// انتهى //17:48ت م0089