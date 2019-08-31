المدينة المنورة 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسصدر عن مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة مؤخرًا كتاب جديد بعنوان: "خيبر من النشأة حتى نهاية العصر الأموي" للدكتور عبدالله بن سكات الرشيدي، ويمثل الكتاب دراسة حضارية تاريخية تغطي جانبًا مهمًا من تاريخ خيبر السكاني والنشاط البشري فيها منذ نشأتها حتى نهاية العصر الأموي.وتناول الكتاب الذي جاء في (533) صفحة أهمية خيبر بوصفها إحدى المدن المهمة في الجزيرة العربية التي كانت تحظى بمكانة منذ عصور الجاهلية، حيث كانت تسمى ريف الحجاز لوفرة إنتاجها الزراعي نظرًا لوجود المياه الغنية التي قامت عليها الأنشطة الزراعية وأصبحت محط القوافل التجارية منذ العصور القديمة, كما يوضح أن المصادر التاريخية تشير إلى أن خيبر سكنت قبل 6000 سنة قبل الميلاد، وقد سجلت ضفاف أودية الغرس وغمرة والحفيرة والقاع آثارًا ترجع إلى العصر الحجري القديم.وتضمن الكتاب أخبار سكان خيبر الأوائل، ودور القبائل التي تحيطها في إدارة شؤونها، كما تحدث عن علاقة المسلمين في عصر السيرة بخيبر قبل غزوتها، ثم حالها في ظل عهد الخلافة الراشدة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما صاحب هذا العهد من أحداث، وفي العصر الأموي الذي امتد من (41 - 132هـ) وما دار من أحداث وما نالها من تطور في ظل حكم الدولة الأموية الذي يُعد امتدادًا لعصر الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها، وقد انفرد الكتاب بدراسة الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه لفتح خيبر.// انتهى //17:55ت م0091