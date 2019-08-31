الرياض 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأعلنت جائزة الملك فيصل بدء الترشيح لجميع فروع الجائزة للعام 1442هـ / 2021م, حيث صرح بذلك الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل ، مبينا أن جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام تمنح للشخصيات أو المؤسسات التي لها دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكرياً وعملياً من خلال أعمال مختلفة وأنشطة متنوعة وبرامج ومشروعات ذات أثر في المجتمع المسلم, أما الجوائز الأربع الأخرى فتمنح للمتميزين عبر إنتاجهم العلمي في الموضوعات المعلن عنها.وأضاف الدكتور السبيل أن موضوع جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية للعام 2021م هو (الوقف في الإسلام)، في حين أن موضوع جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب "البلاغة الجديدة", أما جائزة الملك فيصل للطب فموضوعها للعام 2021م "الطب التجديدي للحالات العصبية", فيما سيكون موضوع جائزة الملك فيصل للعلوم " الفيزياء".وأشار الأمين العام للجائزة إلى أن الجائزة تستقبل الترشيحات من الجامعات والهيئات والمراكز العلمية بدءاً من الأول من شهر سبتمبر وحتى الحادي والثلاثين من شهرمارس 2020م, مضيفًا أن الجائزة تستقبل الترشيحات عبر البريد العادي والإلكتروني، ومن خلال موقع الجائزة الإلكتروني.// انتهى //17:59ت م0092