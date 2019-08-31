القاهرة 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسبحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج مع المدير الاقليمي لليمن ومصر وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي مارينا ويس ، التنسيق المشترك لإعداد لقاء موسع للمانحين الدوليين تحدد فيها أولويات كافة قطاعات الدولة واحتياجات اليمنيين.كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة العلاقات مع مجموعة البنك الدولي وأهمية استمرار مشاريع البنك في اليمن ودعم البنك المركزي اليمني والإعداد لاجتماعات مراجعة مشاريع محفظة البنك الدولي التي ستعقد في العاصمة الاردنية عمان نهاية الشهر الحالي بمشاركة عدد من الوزراء والفنيين المعنين في الحكومة اليمنية.وثمن الوزير العوج جهود البنك الدولي في دعم اليمن بالمشاريع الاغاثية والتنموية مما يساهم في اعادة الاستقرار الاقتصادي وبناء عملية السلام في اليمن.وتطرق الجانبان إلى ضرورة استكمال الإعداد لفتح مقر البنك الدولي في اليمن بعد أن يتم ترتيب ما يتعلق بهذا الامر من اجراءات إدارية وأمنية، بحسب "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ".من جانبها أكدت المسؤولة الإقليمية لليمن ومصر وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي حرص البنك الدولي على مواصلة تنفيذ المشاريع في اليمن ومواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية بِمَا يخدم اليمنيين في مختلف المجالات بالتنسيق مع مختلف المانحين.// انتهى //18:03ت م0095