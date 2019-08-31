حفر الباطن 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسدشن مدير تعليم حفر الباطن عايض الرحيلي معرضًا توعويًا يشتمل على عدة أركان أبرزها الحملة الإعلامية لمدارس الطفولة المبكرة، والتعريف بمدارس وأهداف وأهمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى ركن للتعريف بطريقة التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة ببرنامج نور للأهالي.وشهد المعرض زيارة عدد من أولياء الأمور من أباء وأمهات اطلعوا على ما يقدمه المعرض واقتنوا عدداً من المطبوعات التعريفية بالإضافة إلى حرص عدد منهم بالاطلاع والاستفسار على آلية التسجيل والقبول في رياض الأطفال.يذكر أن مشروع الطفولة المبكرة في حفر الباطن انطلق بـ 30 مدرسة تحوي 78 فصلاً تمهيدياً "رياض الأطفال" وسيستفيد 1600 طفل من الروضات الملحقة بالمشروع فيما سيضم المشروع 1400 فصلاً دراسياً للبنين سيستفيد منه 4900 طالب وتم التعاقد مع 78 معلمة لرياض الأطفال, كما تمت التعديلات الإنشائية في 21 مدرسة وانتهت كافة أعمال الصيانة لجميع مدارس الطفولة.ويهدف المشروع إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال لتعزيز التأسيس الصحيح للطفل في سن مبكرة وما قبل المدرسة وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية لتوفير بيئة صفية آمنة للأطفال مع وجود إدارة صفية بكفاءة عالية والاستفادة من وجود المعلمة في هذه المرحلة كونها أكثر تفهماً وقرباً من الطفل والأقرب لتمثيل دور الأم والمعلمة معاً، بالإضافة إلى تنوع البيئة التعليمية لتنمية إدراك الطفل الحسي وتنشيط فكره ومخيلته وانتباهه وإحساسه وتذكره.// انتهى //18:05ت م0096