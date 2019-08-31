تبوك 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واستستقبل جامعة تبوك غداً طلابها وطالباتها المستجدين في أول أيام العام الجامعي 1440/1441هـوأوضح معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها اللازمة لبدء العام الجامعي الجديد، بداية من جاهزية المباني والقاعات الدراسية لاستقبال الطلبة المستجدين في الكليات الجامعية بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها.وأشار معاليه إلى أن الجامعة حرصت على توفير بيئة تعليمية متميزة لطلابها وطالباتها، وأيضاً من خلال ما تطرحه من برامج جرى إعدادها بما يتناسب مع أرقى المعايير، مؤكداً حرصها على توفير مختلف احتياجات الطلاب والطالبات خلال سنوات الدراسة في الجامعة لضمان تجربة تعليمية فريدة لهم، من خلال إعداد كليات الجامعة برامجاً تعريفية وإرشادية للطلبة المستجدين بهدف تهيئتهم للعملية التعليمية.وأكد معالي مدير الجامعة أن أبواب مسؤولي الجامعة كافة مفتوحة لاستقبال مقترحات الطلاب وآرائهم حول طرق التحسين وآلياتها سواءً في المجال الأكاديمي أو الخدمات المقدمة، باعتبارهم المكون الرئيس للعملية التعليمية، وأن إدارة الجامعة وكافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري والفني لن تتوانى في تقديم جهودها وتسخير كافة إمكانياتها في سبيل تأهيل طلابها المستجدين وتسهيل مهمتهم خلال الأعوام القادمة.وأشار إلى أنه جرى توجيه وكلاء الجامعة وعمدائها لاستقبال الطلبة المستجدين، متمنياً لكافة طلاب وطالبات الجامعة التوفيق في مسيرتهم التعليمية والعملية، راجياً من الله أن يكونوا إشراقة في مستقبل الوطن ونواة لرؤية المملكة 2030.من جانبها أعربت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة الطلحي عن سعادتها وكافة منسوبات الجامعة بانضمام نخبة جديدة من بنات الوطن المستجدات مع بداية هذا العام الجديد.وأوضحت أن الجامعة أعدت برنامجاً تعريفياً لطالباتها في الكليات والفروع، بهدف توعية الطالبات بالحياة الجامعية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، مبدية تفاؤلها في أن يسهمن في التطوّر الكبير الذي تشهده الجامعة والمنطقة، وأن يتمكنَّ من تحقيق تطلعاتهم في سبيل الوصول إلى ما يطمحنَ إليه، سائلة المولى عز وجل أن يوفق الطالبات في مسيرتهن التعليمية، وأن يصبحنَ قائدات يُحتذى به في مستقبل هذا الوطن.// انتهى //18:09ت م0098