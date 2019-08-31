الخرطوم 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأكد عضو المجلس السيادي بالسودان الفريق شمس الدين الكباشي، مشاركة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل .وقال الكباشي فى تصريح نشر اليوم : إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان تلقى دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن البرهان رأى أن يمثل السودان في الاجتماعات التي وصفها بالمهمة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.//انتهى//18:19ت م0100