سكاكا 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الاستعدادات اللازمة كافة لاستقبال 92 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة للبنين والبنات، وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد يوم غدٍ.ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بتوحيد جميع الجهود الإدارية على المستويات كافة للاستعداد المتكامل من جميع النواحي لبداية عام دراسي حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة.وأكد أن قيادات التعليم والمشرفين سيكونون غدًا في المدارس لتقديم الدعم والمساندة للزملاء والزميلات قادة المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس, مرحبًا بالطلاب والطالبات، الذين يتوجهون غدًا إلى صروح العلم والمعرفة، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.وبين أن العام الدراسي سيشهد تدشين 31 مدرسة للطفولة المبكرة، حيث تهدف مدارس الطفولة المبكرة بشكل أساسي إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد عمليات التعليم.كما دشن المدير العام للتعليم بالجوف الحملة الإعلامية التي نظمتها إدارة الإعلام التربوي لبداية العام الدراسي، بهدف نشر ثقافة الانضباط المدرسي والبداية الجادة ، وإشراك المجتمع بالحملة لبث رسائل تحفيزية لأبنائهم بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي.// انتهى //18:58ت م0103