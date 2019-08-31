الخرطوم 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسالتقى المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح في السودان، اللواء ركن عبد الرحمن عبد الحميد بمكتبه اليوم، رئيس قسم حقوق الإنسان ببعثة حفظ السلام العاملة في دارفور- يوناميد- مارسيل كلمنت اكوبوفو.وثمن مارسيل خلال اللقاء تجربة السودان في برامج نزع السلاح، واصفًا إياها بـ - الناجحة- مؤكدًا مواصلة الشراكة والتعاون في أي منشط يدعم حقوق الإنسان بالسودان، ورفع قدرات العاملين في البرنامج بواسطة خبراء في هذا المجال.// انتهى //19:09ت م0105