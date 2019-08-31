الطائف 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واستشارك جمهورية مصر العربية في منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، ضمن الأشواط الدولية، حيث وصلت لأرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف 67 مطية قادمة من مختلف محافظات مصر.واعتمد الاتحاد المصري للهجن الوفد المشارك وأعداد المطايا الأصيلة المشاركة التي تم نقلها من محافظات المصرية عن طريق البحر عبر ميناء نويبع المصري مروراً بميناء العقبة الأردني ثم القدوم براً إلى أرضي المملكة العربية السعودية، حيث عسكر الهجانة المصري بمحافظة تبوك، ثم انتقل إلى محافظة الطائف لخوض المنافسات.وتُعد مشاركة الاتحاد المصري للهجن الثالثة والأكبر في تاريخه من حيث أعداد مطايا الهجن الأصيلة المشاركة التي اختيرت بعناية لتكون على قدر المنافسة في مهرجان ولي العهد الثاني للهجن الذي يستمر حتى 14 سبتمبر القادم، يتنافس خلالها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، في ٤٣٦ شوطاً خصصت لجميع فئات الهجن، وعلى جوائز مالية تعد الأضخم في سباقات الهجن بلغت قيمتها الإجمالية (52) مليون ريال.وعمل الاتحاد السعودي للهجن بالتنسيق مع الاتحاد المصري للهجن على توفير جميع الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للهجانة والمضمرين وملاك الإبل المصرية وتسهيل كافة التنقلات وتهيئت الأجواء المناسبة والمعسكرات لإقامة التدريبات الخاصة بالهجن استعدادا لخوض المنافسات.من جهته أعرب أمين عام الاتحاد المصري للهجن سلامه إبراهيم الترباني، عن بالغ سروره للجهود الكبيرة التي سخرت للهجن وملاكها المشاركين في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الاهتمام والدعم الكبير الذي يُقدم للنهوض بسباقات الهجن العربية الأصيلة، والعمل على تنيمها ودعم تأسيس الاتحادات المحلية والإقليمية والقارية والدولية التي تعنى بالإبل عامة والهجن خاصة، بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس الهيئة العامة للرياضة.كما شكر صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للهجن على ما حظي به المشاركين من جمهورية مصر العربية, وعلى التسهيلات السريعة في المنافذ والطب البيطري وسرعة استخراج التأشيرات.وأكد سلامه إبراهيم الترباني أن مهرجان ولي العهد للهجن نقل رياضة الهجن إلى مستويات عالية مما شجع على الاهتمام بالهجن سواء في المملكة أو في دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية، مشيراً إلى أن أسواق المواشي في مصر شهدت حراكاً تجارياً وارتفع الطلب على الهجن مما ساهم في إنعاش أسعارها بما يعود على أهل وملاك الأبل بالنفع الكبير.ونوه أمين عام الاتحاد المصري للهجن بما شهده ميدان الهجن بمحافظة الطائف من تطور كبير سواء في البنية التحتية أو التجهيزات وأرضية الميدان التي تشهد حضوراً ومشاركة دولية كبيرة من مختلف اتحادات الهجن العربية والدولية.// انتهى //19:24ت م0107