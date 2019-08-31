غزني 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسنفذت القوات الأفغانية والأمريكية عمليات عسكرية منفصلة في إقليمي باكتيا وغزني شرق ووسط أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحًا من حركة طالبان.وأوضح بيان صادر عن فيلق الرعد 203 نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم أن القوات الأفغانية قتلت خمسة مسلحين من حركة طالبان خلال عملية عسكرية في منطقة زورمات بإقليم باكتيا, فيما نفذت القوات الخاصة الأفغانية وسلاح الجو الأمريكي عمليات في منطقتي "جيلان" و"ديه ياك" بإقليم غزني أسفرت عن مقتل ثمانية من المسلحين.// انتهى //19:43ت م0111