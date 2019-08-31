العيدابي 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم, صلاة الميت بجامع أبوبكر الصديق بمحافظة العيدابي على شهيد الواجب جندي أول محمد بن سالم غزواني أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.أدّى الصلاة على الشهيد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري, وعدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة, والمسؤولين, وجموع من أهالي المحافظة.// انتهى //19:54ت م0113