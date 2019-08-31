قندوز 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م الفرنسيةأعلن الرئيس الافغاني أشرف غني صد هجوم شنته حركة طالبان اليوم من عدة اتجاهات على مدينة قندوز، المدينة الاستراتيجية الواقعة في شمال أفغانستان والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ 2015.وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن مئات من مقاتلي طالبان قتلوا خلال محاولاتهم السيطرة على قندوز, مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة ولا تزال عمليات التمشيط جارية.// انتهى //19:56ت م0114