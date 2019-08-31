الطائف 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأعلن الاتحاد السعودي للهجن عن تمديد الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقامة بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف، إلى يوم الجمعة 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م.وأوضح اتحاد الهجن أن الفعاليات ستستمر بشكل يومي من الخامسة عصرًا إلى الثانية عشر ليلاً.وتحتضن قرية الهجن أكثر من ٢٠ فعالية متنوعة تمزج بين التراث والثقافة والفنون المختلفة من بينها متحف الهجن الذي يستحضر تاريخها من عهد المؤسس حتى الوقت الحالي، كما تشمل الأنشطة على فعاليات وعروض عالمية كالسيرك العالمي والبيانو واللعب بالنار والرؤوس الفارغة.ويشهد مسرح الهجن إقامة أمسيات شعرية لفن المحاورة يشارك فيها ٢٤ شاعرًا من عمالقة فن المحاورة.وفي السياق ذاته تتواصل سباقات الهجن ومنافسات الهجن للأشواط الدولية والمحلية والإنتاج، وذلك على أرض ميدان الهجن التاريخي بمحافظة الطائف.//انتهى//21:01ت م0117