المدينة المنورة 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسينظم مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف بالمدينة المنورة، في مطلع شهر صفر القادم من هذا العام 1441هـ، ندوة عالمية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان "تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة .. تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.وتأتي هذه الندوة ضمن مشروعات المجمع العلمية في سبيل خدمة كتاب الله والعناية بعلومه، واهتمامه بدراسة الأسس والأساليب والوسائل الهادفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عمله على طباعة مصحف المدينة النبوية بطريقة "برايل"، ومشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة "الفاتحة وجزء عمَّ"، وموقع تعليم القرآن الكريم بالتوجيه الصوتي.وتهدف هذه الندوة إلى خدمة فئة مهمة من المجتمع كإيصال تعليم القرآن الكريم ومعانيه بالصورة الميسرة، وتيسير تعلمه ودراسة علومه وأحكامه في العالم الإسلامي، ووضع الحلول المؤدية للتغلُّب على تحديات تعليم القرآن الكريم لهذه الفئة، وإبراز الجهود والإنجازات التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، واستشراف الرؤى والآفاق المستقبلية التي يمكن الوصول إليها في هذا الصدد.من جانبه قدم الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور بندر بن فهد السويلم شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لرعايته واهتمامه في متابعة إنجازات ومشاريع المجمع في جميع مراحلها الإنشائية والتطويرية؛ وذلك حرصاً منه على استمرار مسيرة العطاء، والتفوق في خدمة القرآن الكريم.// انتهى //21:26ت م0120