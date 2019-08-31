الدرب ٠١ محرم ١٤٤١هـ الموافق ٣١ أغسطس ٢٠١٩م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان اليوم ،برنامج الاستشاري الزائر وذلك في مستشفى محافظة الدرب العام.وأوضح مدير مشروع الاستشاري الزائر بجمعية الإحسان الطبية الخيرية الأخصائي ناصر محمد القحطاني ، أن البرنامج الذي نفذ بمشاركة 45 استشاري وأخصائيين وفنيين في تخصصات مختلفة هدف للكشف بالمجان على المرضى السعوديين وغير السعوديين من أبناء المحافظة والمقيمين بها.وبين أن الخدمات الكشفيةً والعلاجية المقدمة شملت تخصصات الباطنية والجراحة العامة والعيون والمخ والأعصاب والأنف والإذن والحنجرة والأشعة والأسنان وجراحة الوجه والفكين والجلدية والمسالك البولية والأطفال والنساء والولادة بمساندة من العاملين في الأقسام الطبية المساندة من أخصائيين وفنيين بأقسام المختبر والبصريات والأشعة والصيادلة والتمريض والسجلات الطبية .وأفاد أنه تم تحويل 54 حالة لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان ، و 34 حالة لمستشفى الأمير محمد بن ناصر ، وتحويل حالة واحدة لمستشفى الدرب.وثمن القحطاني جهود وتعاون مدير مستشفى الدرب العام علي محمد أبوشقاره ونائبه علي محمد عداوي في تقديم كل الإجراءات والتسهيلات لخدمة المرضى والمراجعين من خلال البرنامج ، والمتطوعين من موظفي المستشفى لتقديم الخدمات التي أسهمت في انجاح المشروع .//انتهى//21:26ت م0121