رياضي/ "الشاهينيه" تحسم أشواط البكار .. و"الكايد" ينتزع صدارة القعدان في أشواط الثنايا إنتاج بمهرجان ولي العهد للهجن
السبت 1441/1/1 هـ الموافق 2019/08/31 م واس
الطائف 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس
شهد ميدان الهجن بمحافظة الطائف مساء اليوم، تنفيذ 4 أشواط مخصصة للإنتاج لفئة "اللقايا"، ومسافتها 7 كم ، وتأتي ضمن مرحلة منافسات أشواط الإنتاج والدولية والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.
وجاءت نتائج المركز الأول للأشواط على النحو التالي:
الشوط الأول "الشاهينية" لحمد سعيد المري.
الشوط الثاني: "الكايد" لخلف نايف الفرتاج.
الشوط الثالث: "شقاء" لعلي صالح المري.
الشوط الرابع: "الكايد" لمطر فهد العصيمي.
//انتهى//
22:00ت م
0122