الطائف 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسشهد ميدان الهجن بمحافظة الطائف مساء اليوم، تنفيذ 4 أشواط مخصصة للإنتاج لفئة "اللقايا"، ومسافتها 7 كم ، وتأتي ضمن مرحلة منافسات أشواط الإنتاج والدولية والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.وجاءت نتائج المركز الأول للأشواط على النحو التالي:الشوط الأول "الشاهينية" لحمد سعيد المري.الشوط الثاني: "الكايد" لخلف نايف الفرتاج.الشوط الثالث: "شقاء" لعلي صالح المري.الشوط الرابع: "الكايد" لمطر فهد العصيمي.//انتهى//22:00ت م0122