الرياض 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واستأهل فريق الاتحاد السعودي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله سلباً مع مضيفه العهد اللبناني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن مرحلة الإياب لدور الـ32.واستفاد الاتحاد من فوزه ذهاباً بثلاثية دون رد على بطل اللبنان، ليضمن التأهل إلى المرحلة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه القرعة.//انتهى //22:30ت م0124