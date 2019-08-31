الأمم المتحدة 01 محرم 1441هـ 31 أغسطس 2019م واسزار أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جمهورية الكونغو الديمقراطية تضامنًا مع المدنيين الذين يواجهون أزمات صحية مستمرة بما في ذلك وباء الإيبولا الذي أدى إلى مصرع أكثر من 2000 شخص.و وصل غوتيريش إلى بلدة غوما شمالي إقليم كيفو الذي يعد مركز انتشار الوباء حيث تحدث في تصريح له عن الوضع الصعب الناجم عن تفشي الإيبولا والأمراض الأخرى في الكونغو الديمقراطية, مؤكدًا أن الأمم المتحدة تقف جنبًا إلى جنب مع السلطات الكونغولية والشعب من أجل فعل كل ما يمكن للتصدي لهذه التحديات.ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام خلال الزيارة، التي تعد الأولى منذ توليه منصبه في يناير عام 2017، عددا من كبار المسؤولين الحكوميين وأطراف عملية السلام في الكونغو وممثلين عن المدنيين وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام.ويشارك في الزيارة أيضا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى وعدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية.// انتهى //22:44ت م0125