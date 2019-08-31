ستوكهولم 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسلقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب شخص وفقد آخر اليوم إثر تحطم مروحية في شمالي النرويج.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في النرويج أن ستة أشخاص كانوا على متن المروحية التي سقطت قرب مدينة ألطا شمالي النرويج.وأضاف المركز أن أربعة اشخاص لقوا حتفهم وتم انتشال مصاب واحد ونقله إلى مستشفى في مدينة ترومسو, فيما أشار المركز إلى أن الراكب السادس مفقوداً إلى هذه اللحظة.// انتهى //23:42ت م0126