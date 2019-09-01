الرياض 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراراً بإعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .وجاء هذا القرار بناءً على التقارير المرفوعة له التي تضمنت قصور وملاحظات في الخدمات المقدمة للجمهور، ووفقاً لما تم رصده من ضعف في المتابعة ضمن مباراتي (العدالة وضمك) و( الفتح والنصر) اللتان أقيمتا ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يومي الخميس والجمعة الماضين.كما تم توجيه إنذار نهائي لشركة الصيانة القائمة على الملعب، وفرض غرامة مالية عليها وفقاً لبنود العقد الخاص بذلك، مع إعادة النظر في المشاريع المتقدمة لها في قطاعات الهيئة.وتؤكد الهيئة في هذا الإطار أنها ستتابع بصورة دائمة ومن خلال فريقها الميداني كل الملاحظات لضمان معالجتها بما يسهم في تهيئة الملاعب وتجهيزها بيئة رياضية جاذبة للجمهور الكريم.كما تتطلع الهيئة لحرص الأندية واهتمامها بتنظيم مبارياتها على أفضل صورة، والسعي لإسناد التنظيم لشركات متخصصة وقادرة على تحقيق أعلى درجات الجودة في التنظيم وخدمة الجمهور، وذلك من منطلق أن الأندية هي المسؤولة عن تنظيم مبارياتها بما في ذلك إصدار التذاكر وتنظيم دخول الجماهير.//انتهى //00:29ت م0128